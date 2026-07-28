Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу

Новым главным тренером сборной Франции по футболу назначен Зинедин Зидан. Об этом говорится в сообщении национальной команды.

На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама. Дешам возглавлял сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира по футболу в 2018 году, который проходил в России. Кроме того, Франция стала второй на чемпионате Европы 2016 года и на ЧМ-2022. На чемпионате мира 2026 года французы уступили в полуфинале Испании, а в матче за третье место — Англии.

Зинедин Зидан — один из величайших игроков в истории футбола, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, обладатель «Золотого мяча».

Тренерскую карьеру он начал в 2012 году с молодежной академии мадридского «Реала». В 2016 году Зидан стал главным тренером «Реала», сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса. За два с половиной года под его руководством мадридский клуб три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. Зидан стал первым тренером в истории, которому удалось добиться подобного результата. Также за это время «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА. В марте 2019 года Зидан вернулся на пост тренера «Реал» и оставался на этой должности до мая 2021 года. С тех пор он больше никого не тренировал.

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