Зеленский приехал в США. У него запланированы переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Сообщение об этом опубликовали в его телеграм-канале.

Во время этого визита Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а также посетить памятную церемонию в честь американского сенатора Линдси Грэма, который умер 11 июля.

По словам Зеленского, на переговорах с Трампом и его командой он собирается обсудить усиление противоракетной обороны и стратегическое партнерство с США.

Трамп, в свою очередь, собирается обсуждать с Зеленским завершение российско-украинской войны. Кроме того, на переговоры с президентом Украины пригласили всех сенаторов. Встреча пройдет на фоне рассмотрения в конгрессе законопроекта о санкциях против России.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 16:30 по Москве.

На фоне визита Владимира Зеленского в США украинские и американские чиновники обсуждали предложение о перемирии в воздухе. Его, по данным источников Reuters, планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны.

Ранее Киев уже обращался к Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но тот их отклонил. Некоторые чиновники полагают, что давление на российскую экономику из-за продолжающихся украинских атак может смягчить позицию Путина.

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Война 1614-й день. Украина и США хотят предложить России перемирие в воздухе

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Война 1614-й день. Украина и США хотят предложить России перемирие в воздухе