В Японии произошло землетрясение. Пострадали как минимум 50 человек

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным Японского метеорологического агентства, очаг землетрясения находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров, сообщает агентство Kyodo.

Метеорологическое агентство выпустило предупреждения об угрозе цунами в заливах Ариаке и Яцусиро, которые вскоре отменили.

Известно о как минимум 50 пострадавших. Такие данные привела одна из больниц в Кумамото, сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на пресс-конференции в Токио, заявила, что количество пострадавших и ущерб еще оцениваются. «В некоторых районах произошли перебои с электроснабжением и пожары, а также повреждены дороги и мосты и обрушились здания», — заявила премьер.

По данным местных СМИ, на многих крупных трассах появились большие трещины. Железнодорожное сообщение в Кумамото остановлено, местный аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

После серии подземных толчков в торговом центре в префектуре Кумамото произошли взрывы, часть здания повреждена. Около 20-30 сотрудников центра не выходят на связь.

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