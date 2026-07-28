В Белгородской области украинский дрон атаковал автобус. Пострадали 19 человек

В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал гражданский рейсовый автобус, сообщил исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его данным, пострадали 19 мирных жителей. 18 из них доставили в больницы.

У пострадавших в основном осколочные ранения. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

20 июля власти Белгородской области также сообщали, что дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Шебекино. Пять человек погибли.

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