В Белгородской области украинский дрон атаковал автобус. Пострадали 19 человек
Источник: Александр Шуваев
В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал гражданский рейсовый автобус, сообщил исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По его данным, пострадали 19 мирных жителей. 18 из них доставили в больницы.
У пострадавших в основном осколочные ранения. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
20 июля власти Белгородской области также сообщали, что дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Шебекино. Пять человек погибли.