В Белгородской области беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Погибли пять человек, более 20 ранены
Источник: Александр Шуваев
Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.
По его данным, погибли пятеро мирных жителей: четыре женщины и несовершеннолетний мальчик.
Ранения получили 23 человека, среди них 17-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую районную больницу, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.