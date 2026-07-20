В Белгородской области беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Погибли пять человек, более 20 ранены

Украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

По его данным, погибли пятеро мирных жителей: четыре женщины и несовершеннолетний мальчик.

Ранения получили 23 человека, среди них 17-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую районную больницу, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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