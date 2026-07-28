Сенаторы США согласовали поддержку законопроекта о 100%-ных пошлинах для покупателей российской нефти

Сенаторы от Республиканской и Демократической партии достигли межпартийного соглашения по законопроекту о новых санкциях против России, соавтором которого выступал покойный Линдси Грэм, пишет Bloomberg.

Межпартийное соглашение предусматривает договоренности обеих партий о том, какой будет финальная версия документа. Процедурное голосование состоится позже 28 июля.

Голосование по законопроекту проходит в день похорон его автора, Линдси Грэма, скоропостижно умершего две недели назад. На похороны Грэма в Вашингтон прилетел президент Украины Владимир Зеленский; как ожидается, он также должен встретиться с сенаторами.

Документ дает право президенту США вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции.

Законопроект был представлен еще в 2025 году, однако долгое время лежал без движения из-за неопределенной позиции Дональда Трампа. Президент США требовал для себя более широких полномочий в плане как ужесточения, так и снятия ограничений. На фоне смерти Грэма Трамп обещал поддержать документ.

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