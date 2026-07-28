Reuters: тюменский НПЗ приостановил работу после атаки украинских дронов

Тюменский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников, которая произошла 25 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации собеседников агентства, в результате атаки на НПЗ загорелась установка ‌гидроочистки дизельного топлива производительностью 2,6 миллиона тонн в ​год, а также комбинированная установка производства высокооктанового бензина.

Когда завод сможет возобновить полноценную работу, источники не знают.

Власти Тюменской области сообщали об атаке на местный НПЗ днем 25 июля. Губернатор Александр Моор заявлял, что дрон упал на территории предприятия. На опубликованных видео можно было увидеть большой пожар на заводе. Через несколько часов пожар потушили. Никто не пострадал, сообщал губернатор.

Тюменский НПЗ — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. Его производственная мощность составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Тюмень находится почти в двух тысячах километров от границы РФ и Украины.

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