Украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени. Там начался пожар

Украинские беспилотники днем 25 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — заявил он.

Других подробностей он не привел.

Из-за атаки беспилотников в Тюмени прервали празднование Дня города.

Последний раз Тюменский НПЗ попадал под атаку дронов в июне 2026 года.

Тюменский НПЗ — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. Его производственная мощность составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год.

Тюмень находится почти в двух тысячах километров от границы РФ и Украины