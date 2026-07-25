Украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени. Там начался пожар
Источник: Александр Моор
Украинские беспилотники днем 25 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — заявил он.
Других подробностей он не привел.
Из-за атаки беспилотников в Тюмени прервали празднование Дня города.
Последний раз Тюменский НПЗ попадал под атаку дронов в июне 2026 года.
Тюменский НПЗ — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. Его производственная мощность составляет 7,5 миллиона тонн нефти в год.
Тюмень находится почти в двух тысячах километров от границы РФ и Украины