На границе Литвы нашли подземный туннель из Беларуси. Его могли построить для переправки нелегальных мигрантов в страну

Литовские пограничники обнаружили на юго-востоке страны подземный туннель из Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

По данным издания, туннель диаметром около одного метра не имел выхода на литовскую сторону. Его удалось найти благодаря тому, что пограничники зафиксировали вибрации грунта, указывающие на возможное рытье подземного хода.

Местные власти предполагают, что туннель планировали использовать для нелегальной переправки иностранных граждан на территорию Литвы.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас добавил, что пограничники обнаружили еще «десятки мест», где могут находиться такие же подземные ходы. Он также подчеркнул, что к строительству туннелей могут быть причастны власти Беларуси.

У нас практически нет сомнений в том, что белорусские власти либо закрывают глаза, либо активно помогают мигрантам рыть эти туннели. Возможно, они сами их не роют, но работа явно организуется с участием мигрантов.

Любаевас отметил, что в туннеле обнаружили деревянные опоры. По его мнению, организовать доставку древесины так близко к государственной границе и вести там подобную деятельность невозможно без поддержки белорусских пограничников.

В 2025 году такие же туннели нашли на белорусско-польской границе. Власти Польши заявили, что к их проектированию были привлечены люди с Ближнего Востока, обладающие «высоким уровнем квалификации». Журналисты писали, что использование таких туннелей — это новая эскалация гибридной войны Кремля против Европы.

Весной 2021 года, на фоне ухудшения отношений с Беларусью, Литва заявила о растущем потоке нелегальных мигрантов, в основном жителей стран Ближнего Востока и Африки. Все они попадали в страну через белорусско-литовскую границу. Впоследствии это привело к масштабному миграционному кризису в Литве.

Читайте также

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе

Читайте также

Главная проблема Литвы прямо сейчас — нелегальные мигранты из Беларуси. Их стало больше в 39 раз! Что это за люди, кто им помогает и почему все это выгодно Лукашенко? Пересказываем расследования о миграционном кризисе