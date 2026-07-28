Капитализация Apple превысила пять триллионов долларов. Это вторая компания в истории (после Nvidia) с такой рыночной стоимостью
Акции Apple во вторник, 28 июля, подорожали на 1,8%, почти до 343 долларов за ценную бумагу. Благодаря этому капитализация компании превысила пять триллионов долларов, пишет Bloomberg.
Позже в ходе торгов стоимость акций немного снизилась, в результате чего рыночная стоимость Apple опустились ниже отметки в пять триллионов. Тем не менее, она продолжает удерживать лидерство в списке самых дорогих компаний мира.
Apple стала второй компанией в истории, которой удалось достичь такой капитализации. Ранее это смог сделать разработчик графических процессоров Nvidia. Сейчас он идет на втором месте по рыночной стоимости.
Рекордного уровня капитализации Nvidia смогла достичь в октябре 2025 года. Тогда на рост акций компании повлияли новости о заказах на поставку ИИ-чипов на сумму 500 миллиардов долларов и планах по созданию семи суперкомпьютеров для американских властей.