«Если вы сейчас не вмешаетесь, то ситуация станет патовой». Продавец с Wildberries (с 1,3М в инстаграме) обратилась к властям после ударов ВСУ

Предпринимательница, основательница бренда косметики Марина Горшкова (1,3 миллиона подписчиков в инстаграме) записала видео, в котором обратилась к руководству России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.

По ее словам, большая часть продавцов Wildberries пострадали из-за пожаров на складах маркетплейса — «это огромное количество малого, среднего бизнеса». Говоря о своем бизнесе, она рассказала, что за полтора года заплатила налогов на 45 миллионов рублей.

«И завтра, если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся в точно такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим, пожалуйста, обратить на нас внимание», — говорит Горшкова на видео.

Она предложила вместо выплат компенсаций освободить продавцов на Wildberries от уплаты налогов «хотя бы на год» и попросить банки предоставить им кредитные каникулы, «чтобы можно было спокойно восстановиться и нормально выплачивать свои кредиты».

«Эта ситуация — она глобальна. У людей есть семьи, у людей есть работники. И это все, как снежный ком, превратится в огромное количество пострадавших людей. Если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация станет просто патовой. В казну перестанут поступать налоги, большое количество людей останутся без домов или еще без чего-то. Здесь очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться», — заявила она.

Предпринимательница также призвала проконтролировать, как Wildberries выполняет условия в отношении продавцов. Она пояснила, что не может забрать свой товар со склада маркетплейса.

Пост Горшковой с видео за сутки набрал 10 тысяч лайков.

С 18 июля Украина наносит удары по логистическим центрам и складам Wildberries. Под атаки дронов уже попали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в аннексированном Крыму.

Читайте также

Неделю назад ВСУ начали бить по складам Wildberries. Вспоминаем, что произошло с тех пор Девять атакованных объектов, десятки пострадавших, миллиарды рублей ущерба. В соцсетях спорят о справедливости. Кремль не спешит помогать

Читайте также

Неделю назад ВСУ начали бить по складам Wildberries. Вспоминаем, что произошло с тех пор Девять атакованных объектов, десятки пострадавших, миллиарды рублей ущерба. В соцсетях спорят о справедливости. Кремль не спешит помогать