Ведущая блога «Адские бабки» Александра Баязитова вышла на свободу. Она провела в заключении четыре года по делу о вымогательстве

Автор блога «Адские бабки» Александра Баязитова, осужденная по делу о вымогательстве, освободилась из колонии. Видео с журналисткой опубликовало издание «Пост-».

«Очень странное место: когда уже осужденных преступников отдают в распоряжение пока еще не осужденных. А потом общество думает: «Хмм… А что же они не исправляются?», — заявила Баязитова коллегам, которые встретили ее на выходе из колонии во Владимирской области.

Александра Баязитова — журналистка, сотрудничавшая с «Коммерсантом», «Известиями» и Life. С 2017 года вела экономический ютьюб-блог и телеграм-канал «Адские бабки».

Баязитову задержали в 2022 году и отправили под арест, несмотря на ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет. В 2023-м ее приговорили к пяти годам колонии общего режима по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК).

По версии следствия, журналистка вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отказ от негативных публикаций о нем в телеграм-каналах. Баязитова свою вину не признала. В апреле 2025-го ей отказали в условно-досрочном освобождении.