В Ялте из-за отключений электричества начали устанавливать дворовые кухни для жителей многоэтажек
Администрация Ялты начала устанавливать во дворах многоквартирных домов площадки для приготовления еды. На соответствующее сообщение назначенных РФ властей города обратило внимание «Агентство».
Как заявили в мэрии города, такие площадки устанавливаются рядом с негазифицированными домами. «Охватить более полутора тысяч домов за день невозможно, но работа стартовала», — заявил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Олефиренко также заявил, что администрация Ялты договаривается с местными бизнесменами, чтобы те готовили обеды для жителей города по себестоимости.
Энергетический, логистический и топливный кризис продолжается в Крыму уже несколько недель. Он вызван военной кампанией ВСУ, цель которой — изоляция полуострова.
Ялта стала первым городом в Крыму, администрация которого объявила о развертывании дворовых кухонь на фоне отсутствия электричества.