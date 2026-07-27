Немецкий анатом Гунтер фон Хагенс умер 24 июля в возрасте 81 года, сообщили его семья и Институт пластинации в Гейдельберге. Как пишет Heidelberg24, несколько лет назад у Хагенса диагностировали болезнь Паркинсона.

Patrick Pleul / dpa / Scanpix / LETA

В 1970-х годах Хагенс разработал технику , которая позволяет консервировать человеческие тела. Он стал широко известен как создатель выставки «Мир тела» — экспозиции, составленной из реальных тел доноров, обработанных его методом. Первую такую выставку организовали в Токио в 1995 году. После этого ее демонстрировали в десятках стран мира.

Доноры Хагенса давали согласие для использования своих тел после смерти, однако критики упрекали доктора в нарушении человеческого достоинства.

В марте 2021 года выставка «Мир тела» открылась в Москве. На нее пожаловались представители православного движения «Сорок сороков» и глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, после чего председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов. Однако в итоге выставка работала вплоть до запланированной даты окончания 31 января 2022 года.

Посетители выставки «Мир тела» в Москве, 24 марта 2021 года Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Сам Хагенс еще в 2018 году, после того, как у него диагностировали болезнь Паркинсона, попросил жену, чтобы после смерти его тело также было сохранено методом пластинации — и стало частью экспозиции в Лондоне.