СК проверит выставку человеческих тел на ВДНХ. Ее посчитали оскорблением чувств верующих

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении организаторов экспозиции из человеческих тел в Москве, а также «дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству».

Речь идет о выставке «Мир тела» (Body Worlds), которая открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Экспозиция, которая позиционируется как образовательный проект, состоит из реальных тел доноров, обработанных методом немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса.

Как заявили в СК, поводом для проверки послужили негативные комментарии в СМИ о выставке, «которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

Ранее на выставку, в частности, жаловались представители движения «Сорок сороков» и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

Выставка Хагенса «Мир тела» впервые была представлена в Токио в 1995 году. С тех пор она демонстрировалась в 35 странах мира.

Администрация ВДНХ уже заявляла, что не является организатором экспозиции. Выставка частная и арендатор самостоятельно определяет ее содержание, отметили в пресс-службе.

Обновлено. Организаторы выставки «Мир тела» заявили РИА Новости, что полностью соблюдают российские законы и стали жертвой недостоверных слухов.