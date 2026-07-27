Казахстан из-за ударов Украины по порту Новороссийск вдвое сократил дневную добычу нефти
Казахстан более чем вдвое сократил суточную добычу нефти после приостановки загрузки на экспортном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, пишет Reuters, ссылаясь на источник в отрасли.
По его данным, в воскресенье, 26 июля, добыча нефти и газового конденсата в Казахстане упала до примерно 1 миллиона баррелей в сутки (133,2 тысячи тонн) против 2,16 миллиона баррелей в день в среднем в июне.
Одновременно с этим министерство энергетики Казахстана сообщило, что терминал КТК возобновил прием нефти и ее отпуск после приостановки, вызванной атаками Украины на порт Новороссийска. Сокращение добычи нефти в ведомстве не прокомментировали.
Казахстан, как отмечает Reuters, входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире. В свою очередь, более 80% казахстанского экспорта нефти приходится на трубопровод КТК. Министерство энергетики Казахстана объявило 23 июля, что из-за приостановки погрузки в порту Новороссийск в стране временно снизили объемы добычи нефти. До этого Украина несколько дней подряд наносила удары по российским танкерам на терминале КТК.