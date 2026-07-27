Казахстан из-за ударов Украины по порту Новороссийск вдвое сократил дневную добычу нефти

Казахстан более чем вдвое сократил суточную добычу нефти после приостановки загрузки на экспортном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, пишет Reuters, ссылаясь на источник в отрасли.

По его данным, в воскресенье, 26 июля, добыча нефти и газового конденсата в Казахстане упала до примерно 1 миллиона баррелей в сутки (133,2 тысячи тонн) против 2,16 миллиона баррелей в день в среднем в июне.

Одновременно с этим министерство энергетики Казахстана сообщило, что терминал КТК возобновил прием нефти и ее отпуск после приостановки, вызванной атаками Украины на порт Новороссийска. Сокращение добычи нефти в ведомстве не прокомментировали.

Казахстан, как отмечает Reuters, входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире. В свою очередь, более 80% казахстанского экспорта нефти приходится на трубопровод КТК. Министерство энергетики Казахстана объявило 23 июля, что из-за приостановки погрузки в порту Новороссийск в стране временно снизили объемы добычи нефти. До этого Украина несколько дней подряд наносила удары по российским танкерам на терминале КТК.

Читайте также

«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти

Читайте также

«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти