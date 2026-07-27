Первые удары украинскими баллистическими ракетами по Москве могут начаться уже этой осенью, заявил владелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Штилермана, сейчас идут завершающие этапы испытаний новой ракеты. После их завершения и тестовых полетов «уже начнутся полеты на территорию России». «Военные будут определять, куда, но, думаю, это будут сразу какие-то значимые цели», — сказал он.

На вопрос Гордона, «когда мы увидим удары по Москве», Штилерман ответил: «Осенью». Он подчеркнул, что более точные сроки сейчас назвать нельзя, так как это зависит от результатов испытаний двигателя.

Мы зальем двигатель, поставим его на стенд, проведем прожиг и посмотрим, как он отработает. Если будут какие-то неточности, будем все это фиксить. Но мы делаем все очень быстро. Думаю, это произойдет уже этой осенью.

Компания Fire Point — один из крупнейших подрядчиков украинской армии. Она производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Власти Украины уже отчитывались о единичных ударах по российской территории с помощью «Фламинго».

О разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9 компания Fire Point официально объявила в сентябре 2025 года. В феврале она показала первый тестовый запуск FP-7.

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