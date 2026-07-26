В МИД РФ заявили, что надеются на выдачу прокурора МУС Карима Хана после его отстранения от должности (в России он заочно осужден)

МИД России опубликовал заявление в связи с отстранением от должности главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

Ведомство отмечает, что теперь Хан не будет «пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута». «Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — заявили в МИД.

В заявлении при этом говорится, что смена прокурора «едва ли кардинально изменит ситуацию в МУС», который «изначально задумывался как инструмент оказания политического давления на неугодные страны и сведения счетов с политическими оппонентами».

В 2023 году МУС по запросу Хана выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. В ноябре 2024 года Хан также добился выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, которых он обвинил в военных преступлениях в секторе Газа.

В октябре 2024 года стало известно об обвинениях в домогательствах, выдвинутых против Хана. Его полномочия на посту главного прокурора были приостановлены, а 24 июля большинство стран-участниц МУС (82 из 125) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности.

В России Карим Хан был объявлен в розыск, а в декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил его к 15 годам по обвинению в незаконном преследовании российских граждан — из-за того, что он дал указания вынести «заведомо незаконные ордера» об их аресте.

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