В Берлине задержали пассажира машины, въехавшей в толпу во время ЛГБТ-прайда

Полиция еще в ночь на 26 июля задержала пассажира автомобиля, наехавшего на толпу во время ЛГБТ-прайда в Берлине, сообщает телерадиокомпания rbb.

По информации источников rbb, речь идет о мужчине с иранским гражданством. Полиция считает, что он находился в машине вместе с водителем.

О задержании самого предполагаемого водителя машины, 21-летнего Абдула Б., пока не сообщалось.

Вечером 25 июля, во второй день традиционного берлинского ЛГБТ-прайда, в толпу в центре города въехал белый фургон. В результате происшествия, которое в полиции Берлина назвали терактом, один человек погиб, еще не менее 16 пострадали. Водитель автомобиля скрылся, его разыскивают. По данным полиции, это 21-летний Абдул Б. Кто еще был в машине — не уточнялось.

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