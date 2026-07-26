В Берлине во время ЛГБТ-прайда автомобиль въехал в толпу. Один человек погиб, 16 ранены. Террориста ищут. Главное

Полицейский фотографирует автомобиль, совершивший наезд и брошенный на месте преступления, 26 июля 2026 года Ralf Hirschberger / AFP / Scanpix / LETA

В Берлине во время ЛГБТ-прайда автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб, еще 16 пострадали. Часть из них получила тяжелые травмы.

Инцидент произошел 25 июля около 22:00 — во второй день двухдневного прайда под названием Christopher Street Day — на улице Ахорнштайг в берлинском районе Тиргартен в центре города. После этого организаторы объявили о досрочном завершении мероприятий.

Очевидцы рассказывали о белом фургоне, въехавшем в толпу. После наезда, человек, находившийся в машине, вышел из нее и скрылся.

Полиция Берлина назвала нападение терактом и опубликовала фото и описание подозреваемого — это 21-летний Абдул Б. Он сбил на машине нескольких человек, а еще несколько, как сообщается, получили ранения в результате применения холодного оружия. Был ли Абдул Б. в машине один — пока неизвестно. Полицейские призвали тех, кто встретит его, немедленно звонить по номеру 110 и не вступать с ним в контакт, поскольку он может быть вооружен.

Представитель полиции Флориан Нат заявил, что подозреваемый известен правоохранительным органам и «причисляется к исламистской среде Берлина». Сообщается, что Абдул Б. вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних только в мае 2026 года. Ночью в связи с терактом полиция провела обыск в одной из квартир в берлинском районе Шенеберг, однако никаких задержаний пока не было.

Мэр Берлина Кай Вегнер назвал наезд автомобиля «нападением на наше свободное и открытое миру общество». Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в Берлине произошло «отвратительное преступление». «Это нападение на наше общество. Мы открыты и любим свободу — и мы сохраним и защитим это. Преступление будет раскрыто и будет преследоваться по всей строгости», — написал Мерц.

Берлинский ЛГБТ-прайд (CSD) традиционно проходит в конце июля, уже по окончании так называемого «месяца гордости» (Pride Month) по всему остальному миру (он обычно приходится на июнь). В этом году CSD проходил в течение двух дней: с частью мероприятий в пятницу и основным шествием в субботу. Оно началось в 12:00 в районе Тиргартен в центре города и через несколько часов завершилось без каких-либо инцидентов.