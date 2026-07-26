Подозреваемый в совершении теракта на ЛГБТ-прайде в Берлине убит

Обновлено. В полиции Берлина подтвердили, что подозреваемый по делу о теракте был застрелен. Его обнаружили в садоводческом товариществе в районе Шпандау. Он направился в сторону полицейских с холодным оружием, после чего спецназ применил огнестрельное оружие, заявили в полиции.

Предполагаемый преступник, совершивший теракт во время ЛГБТ-прайда в Берлине, вероятно, застрелен, сообщают телерадиокомпания rbb и газета Bild.

По данным rbb, подозреваемый был убит в ходе полицейской операции в районе садовых участков в Шпандау на западе Берлина. Эту информацию подтвердило городское управление внутренних дел.

По информации Bild, операция проходила в одном из садовых домиков. Подозреваемый напал на полицейских, те открыли ответный огонь. Сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер поблагодарила полицию.

Нападение на участников берлинского ЛГБТ-прайда произошло вечером 25 июля, во второй день программы. Преступник въехал в толпу на автомобиле и скрылся. Одна женщина погибла, еще не менее 29 человек пострадали. Полиция Берлина назвала подозреваемым 21-летнего гражданина Германии с ливанскими корнями по имени Абдул Б. В момент нападения при себе у него предположительно также было мачете — некоторые пострадавшие в результате теракта получили колото-резаные раны. В правоохранительных органах считают, что нападавший руководствовался исламистскими мотивами.

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