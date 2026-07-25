Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Вице-премьер Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года. Его слова приводит ТАСС.

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», — сказал Новак.

Он добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка», чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Правительство России запретило экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Он действует до 31 июля.

На фоне топливного кризиса, вызванного ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводом, власти РФ с 8 июля запретили экспорт дизельного топлива.

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