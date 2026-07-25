«Все это надо останавливать». Токаев на встрече с Путиным призвал «заморозить» войну в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске призвал «заморозить» российскую-украинскую войну. Видео выступления Токаева публикует корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Токаева, ему «поступает много сигналов» от США и Европы по поводу «конфликтной ситуации» между Россией и Украиной. Он отметил, что «информировал» об этом Путина.

«Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, к языку и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять», — сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что Путин проявил «максимум дипломатической гибкости» во время переговоров с США на Аляске.

«Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — предложил Токаев.

«Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов — России и Украины. Все это надо останавливать, потому что то, что происходит, это на руку и на радость противникам России и украинского государства», — заключил Токаев.

В ответ Путин сказал, что в ходе беседы детально проинформирует Токаева о ситуации на «украинском направлении».

В начале июля Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писало, что Путин отвергает предложения о мирных переговорах с Украиной и, скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта. Один из источников сообщил, что президент России «занял бескомпромиссную позицию» по вопросу завоевания оставшейся части Донецкой области — и что он недавно раскритиковал группу советников, предлагавших искать компромисс на основе прекращения огня по линии фронта.

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