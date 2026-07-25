В Грузии снова произошел масштабный блэкаут

В Грузии второй раз за двое суток произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщают Newsgeorgia и Paper Kartuli.

Электричество отключилось 25 июля примерно в 8 утра по местному времени (7 утра по московскому времени). Отключения затронули Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других города.

В Тбилиси была приостановлена работа метро, возникли перебои с движением поездов и водоснабжением.

В отдельных районах столицы Грузии свет появился спустя полчаса после сбоя.

Новый блэкаут в Грузии произошел спустя сутки после предыдущего масштабного отключения электричества. Государственная электросистема Грузии (GSE) сообщила, что параллельно с ликвидацией последствий ведет работы по выяснению причин сбоя.