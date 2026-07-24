В Грузии произошел масштабный блэкаут

Почти вся территория Грузии вечером 23 июля осталась без электричества. Перебои с электроснабжением произошли в Тбилиси, а также в Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Зугдиди и ряде других населенных пунктов. Из-за отключения электричества была и частично прервана подача воды.

Около 01:30 Государственная электроэнергетическая система Грузии объявила, что электроснабжение «в Мцхета-Мтианетском районе и большей части Тбилиси частично восстановлено».

Что стало причиной масштабного блэкаута, официально не сообщается. Пресс-служба Государственной электроэнергетической системы Грузии заявила, что причины устанавливаются, пообещав позднее сделать более подробное заявление.

Сообщалось, что причиной отключения электричества могла стать авария на ЛЭП, связывающей Грузию и Турцию. Однако в Государственной электроэнергетической системе заявили телеканалу Pirveli, что эта информация не соответствует действительности.