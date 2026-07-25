Странам Евросоюза разрешили продавать нефть, изъятую с танкеров российского «теневого флота»
Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России разрешил государствам-членам альянса продавать российскую нефть и нефтепродукты, которые они изъяли с танкеров «теневого флота» РФ. Об этом сообщает Euractiv.
По словам одного из европейских чиновников в Брюсселе, изъятие нефтепродуктов с задержанных танкеров происходит часто, но «вопрос заключался в том, что делать с грузом», который «очень ценный».
Новые правила ЕС также позволяют выставлять на продажу зерно, перевозимое такими танкерами.
Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России 23 июля. Под санкции, в частности, попало еще 41 судно «теневого флота», а также восемь организаций и одно физическое лицо, связанные с деятельностью «теневого флота». Впервые под санкции попало агентство по найму экипажей для судов «теневого флота».
Танкеры российского «теневого флота» перевозят нефть по цене выше установленного потолка.