Странам Евросоюза разрешили продавать нефть, изъятую с танкеров российского «теневого флота»

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России разрешил государствам-членам альянса продавать российскую нефть и нефтепродукты, которые они изъяли с танкеров «теневого флота» РФ. Об этом сообщает Euractiv.

По словам одного из европейских чиновников в Брюсселе, изъятие нефтепродуктов с задержанных танкеров происходит часто, но «вопрос заключался в том, что делать с грузом», который «очень ценный».

Новые правила ЕС также позволяют выставлять на продажу зерно, перевозимое такими танкерами.

Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России 23 июля. Под санкции, в частности, попало еще 41 судно «теневого флота», а также восемь организаций и одно физическое лицо, связанные с деятельностью «теневого флота». Впервые под санкции попало агентство по найму экипажей для судов «теневого флота».

Танкеры российского «теневого флота» перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

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