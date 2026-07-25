Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложили должность советника главы Минобороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что предложил Михаилу Федорову, уволенному с поста министра обороны Украины, должность своего советника. Об этом он рассказал газете La Repubblica (публикация доступна по подписке), материал пересказывает агентство Reuters.

«Я позвонил ему на следующий день после его отставки и сказал: „Когда ты хочешь приехать в Рим и поработать со мной в качестве советника?“», — рассказал Крозетто.

На вопрос о реакции Федорова Крозетто ответил, что тот был «тронут» и расценил предложение как «проявление уважения и дружбы».

Крозетто назвал Федорова «одним из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя». По его мнению, Федоров помог Украине сначала противостоять российскому вторжению, а затем вернуть инициативу, изменив методы ведения боевых действий с помощью новых технологий.

Федоров занимал пост министра обороны с января по июль 2026 года. Зеленский снял его с должности из-за конфликта с Александром Сырским, занимавшим должность главкома ВСУ. После отставки Федорова в Украине начались протесты, демонстранты требовали вернуть Федорова и уволить Сырского. Вскоре Зеленский отправил в отставку и Сырского.

Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по вопросам военных инноваций. Бывший министр заявил, что не согласен ни на какую новую должность.

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