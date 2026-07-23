Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера Украины. Он ответил, что готов быть только министром обороны
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, отправленный в отставку неделю назад, заявил, что не согласен ни на какую новую должность.
Ни одна из других должностей не имеет реальных полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие вещи, которые наша команда уже начала в министерстве обороны.
По словам Федорова, его команда пришла в министерство обороны по приглашению Зеленского с «конкретным планом, как закончить войну» — и этот план «последовательно реализовывался», а Украина начала перехватывать инициативу «впервые за последние годы».
Незадолго до заявления Федорова Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам военных инноваций.
Федоров занимал пост министра обороны с января по июль 2026 года. Зеленский снял его с должности из-за конфликта с Александром Сырским, занимавшим должность главкома ВСУ. После отставки Федорова в Украине начались протесты, демонстранты требовали вернуть Федорова и уволить Сырского. Вскоре Зеленский отправил в отставку и Сырского.