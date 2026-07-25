Более 300 украинских дронов атаковали регионы России и Крым. В Ростовской области пострадали пять человек

Украинские беспилотники в ночь на 25 июля атаковали Ростовскую область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, еще один человек пострадал в Красносулинском районе.

По данным губернатора, в Ростове-на-Дону незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных дома, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и склады.

Дроны также атаковали Белгородскую область. Временно исполняющий обязанности глава региона Александр Шуваев сообщал, что в результате атаки есть пострадавшие, на улицах «есть повреждения и возгорания».

Телеграм-канал «Пепел» сообщает, что в Белгороде беспилотники ударили по электроподстанции «Южная» и ТЭЦ «Луч». Сообщалось также об ударах по складам агрохолдинга «Агро-Белогорье».

Обновление. Шуваев сообщил, что при ночной атаке на Белгород и Белгородский округ пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС, который участвовал в тушении пожара в результате атаки дронов.

В Саратовской области ночью объявляли ракетную опасность и опасность БПЛА. Astra пишет о пожаре в воинской части в Энгельсе. Подписчик издания из Энгельса рассказал, что не слышал звуков атаки и предположил, что пожар не связан с украинскими ударами.

Минобороны РФ отчиталось, что с вечера 24 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников.

Дроны сбили над: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Калмыкией, а также над аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

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