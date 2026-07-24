Россия атаковала частный полигон под Киевом. Десять человек погибли, около 100 ранены

Обновление: Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о 10 погибших и около 100 раненых в результате российского удара по Киевской области. Начато расследование «о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям», добавил он.

Россия днем 24 июля нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. Украинские СМИ со ссылкой на основателя компании — производителя оборонной продукции First Contact Валерия Боровика пишут, что российские военные нанесли удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

По словам Боровика, на полигоне проходила выставка вооружений. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил он, не уточняя деталей. Издание «Зеркало недели» сообщает, что на выставке были представители «украинской оборонной индустрии», а место проведения мероприятия было засекречено.

Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о спасательной операции в Киевской области. Президент Украины сообщил, что там в результате российского удара погибли шесть человек. Известно о «десятках пострадавших», написал Зеленский, не став раскрывать какие-либо другие детали.

Киевская областная военная администрация сообщила, что, по предварительной информации, российские военные нанесли удар «по частному полигону, где проходило мероприятие». Есть погибшие и раненые, сообщил врио главы ОВА Руслан Олийник, добавив, что детали произошедшего выясняются.

«Униан» сообщает, что 24 июля в Киевской области проходила выставка «Армада», на которой были представлены «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз». Анонс выставки был опубликован в открытом доступе.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале написал, что в городе объявлена ракетная опасность и призвал жителей находиться в укрытиях. Данные о последствиях удара Кличко на момент публикации новости не сообщил. УНИАН пишет со ссылкой на мониторинговые проекты, что днем 24 июля по столице Украины выпустили около 10 ракет «Циркон».

«РБК-Украина» обращает внимание на то, что российские войска чаще наносят удары ракетами и дронами по Киеву в ночное время, а не днем. Издание со ссылкой на аналитиков пишет, что речь может идти о «политическом сигнале», о задержке атаки по техническим причинам или о попытке истощить запасы ракет для ПВО перед новым ночным ударом.

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