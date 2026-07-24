Россия запретила ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля 2026 года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении.

Такое решение, объявило ведомство, было принято по результатам проверки, проведенной 14-21 июля, в ходе которой были обнаружены нарушения. В числе прочего, утверждает Россельхознадзор, «установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию».

Россия в конце мая — начале июня начала последовательно запрещать импорт различной продукции из Армении, в том числе цветов, минеральной воды, овощей и фруктов. Запреты российская сторона объясняла выявленными нарушениями.

Запреты ввели на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении, которые прошли в республике 7 июня, а также на фоне попыток страны сблизиться с Евросоюзом. Через несколько дней после того, как на выборах победила правящая партия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, Россия запретила ввоз из Армении уже всей подкарантинной продукции.

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