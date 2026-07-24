Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова выполнить некие договоренности по завершению российско-украинской войны, достигнутые на РФ с США в Анкоридже. По его словам, совесть Москвы по этим договоренностям «чиста».

«Наша совесть чиста. Как знаете, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. С той стороны этот подход уже модифицирован, судя по цитате [госсекретаря США Марко] Рубио», — заявил Лавров журналистам.

Таким образом глава МИД России прокомментировал заявление Рубио о провале неких договоренностей, которые стороны достигли на Аляске. По мнению Лаврова, надо установить, какая сторона ответственна за отсутствие результатов после переговоров в Анкоридже. «Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио 23 июля после встречи с Сергеем Лавровым в Маниле заявил, что предыдущие попытки закончить войну между Россией и Украиной не сработали. Причиной провала он назвал то, что Киев не согласился на некие предложения, которые «были неприемлемы для Украины в то время». И сейчас, по мнению Рубио, эти предложения стали «вероятно, даже менее приемлемы». Глава Госдепа отметил, что нужны новые предложения и новые идеи, как закончить войну. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать результаты саммита в Анкоридже. Рубио не уточнил, о каких предложениях идет речь. «Предложения, о которых сообщалось — они называют это , раздел территорий, — эти попытки провалились. Мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились», — сказал он.

Российский министр утверждает, что результатом Анкориджа были некие согласованные и компромиссные позиции. США, по его словам, заверяли, что президент Украины Владимир Зеленский сделает какие-то шаги для завершения войны, которые якобы предложил Дональд Трамп. Из заявления Лаврова неясно, о каких именно компромиссных предложениях и шагах идет речь.

При этом Россия считает «высокомерным и презрительным» отказ Украины от тех самых согласованных предложений, добавил министр. Киев может позволить себе так поступать, по мнению Лаврова, потому что Вашингтон «в значительной степени» участвует в «накачке Зеленского оружием».

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российские власти и пропагандисты неоднократно заявляли о «духе Анкориджа», в соответствии с которым необходимо закончить большую войну России с Украиной. Под этим выражением они подразумевали некие договоренности, которые якобы были достигнуты во время переговоров двух президентов. В действительности публично детали каких-либо соглашений не сообщались. Саму встречу американская сторона не стенографировала.