ФСБ заявила, что задержала в Москве подозреваемую в работе на разведку Украины. Ее обвинили в попытке подорвать машину силовика

Сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянку 1996 года рождения, подозреваемую в том, что она пыталась подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по заданию украинской разведки, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Имя задержанной и уже арестованной женщины не называется. Ведомство не приводит никаких деталей ее биографии, кроме гражданства и года рождения. ФСБ утверждает, что обвиняемая якобы сама связалась с украинской разведкой и предложила сотрудничество в обмен на «содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза».

По версии ФСБ, обвиняемая перед выполнением задания ездила в Украину на «инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности», а затем вернулась в Россию. В рамках подготовки к покушению она забрала взрывное устройство из тайника на окраине Самары и поехала в Москву, чтобы совершить подрыв. Ее задержали, когда она устанавливала бомбу под автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки. Кроме того, ФСБ собираются вменить арестованной обвинения в государственной измене.

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