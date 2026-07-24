Эльвира Набиуллина признала, что из-за топливного кризиса выросли цены на «широкий круг товаров и услуг»

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что топливный кризис спровоцировал рост инфляции.

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», — сказала Набиуллина. Она добавила, что регулятор рассматривает ускорение темпов роста цен «как временное».

Набиуллина выступала на пресс-конференции после того, как ЦБ объявил о снижении ключевой ставки, объяснив его, в числе прочего, высокими инфляционными ожиданиями.

«По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Примерно так они отреагировали на повышение НДС: после краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались», — указала она.

Ситуация на топливном рынке, по слова главы ЦБ, уже «постепенно нормализуется».

Одной из главных причин топливного кризиса, продолжающегося в России, стали удары украинских дронов по крупнейшим НПЗ. В регионах РФ введены разные ограничения на покупку бензина, включая ограничения на количество топлива на одну заправку автомобиля и QR-коды. В условиях дефицита цены на бензин выросли. Власти РФ последнее время неоднократно заявляли, что ситуация на топливном рынке скоро стабилизируется. «Медуза» разбиралась, к каким последствиям для экономики может привести топливный кризис.

Читайте также

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам

Читайте также

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам