Банк России снизил на 25 базисных пунктов, до 14%.

Обосновывая решение о понижении ставки, ЦБ указал, что экономика России с начала года «росла умеренными темпами», инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли, а кредитная активность снизилась.

ЦБ снижает ставку 10 раз подряд. Предыдущий раз Банк России снижал ключевую ставку в июне — с 14,5% до 14,25%.

По данным РБК, эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% на фоне роста темпов инфляции в РФ, в том числе за счет подорожания топлива.

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