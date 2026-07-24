ЦБ России десятый раз подряд снизил ключевую ставку — до 14%
Источник: Банк России
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14%.
Обосновывая решение о понижении ставки, ЦБ указал, что экономика России с начала года «росла умеренными темпами», инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли, а кредитная активность снизилась.
ЦБ снижает ставку 10 раз подряд. Предыдущий раз Банк России снижал ключевую ставку в июне — с 14,5% до 14,25%.
По данным РБК, эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% на фоне роста темпов инфляции в РФ, в том числе за счет подорожания топлива.