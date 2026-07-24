Черногория планирует отменить безвизовый режим для россиян с ноября

Правительство Черногории опубликовало проект изменений в постановление о визовом режиме. Внимание на документ обратила организация «Ковчег».

В проекте говорится, что граждане России и Беларуси могут до 31 октября 2026 года въезжать в Черногорию, следовать транзитом и пребывать в стране до 30 дней «при наличии действительного проездного документа». После этой даты нужно будет оформлять визу.

Прежде, как отмечает «Ковчег», СМИ называли более раннюю дату введения визового режима — 1 октября. Однако проект изменений, предложенных правительством Черногории, пока еще официально не одобрен.

Черногория оставалась одной из немногих стран Европы, доступных россиянам без виз, однако в ходе вступления в Евросоюз страна должна привести свой визовый режим в соответствие с законодательством ЕС.

После начала большой российско-украинской войны в 2022 году в Черногорию, в том числе уезжали россияне, покидавшие страну, а живущие в Сербии часто использовали ее для «визарана» — пересечения границы, формально необходимого для дальнейшего легального нахождения в стране.

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