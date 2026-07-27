Правительство Черногории объявило о введении визового режима с Россией
Черногория официально объявила, что вводит визовый режим с Россией. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте правительства страны 27 июля.
Визы для въезда в Черногорию россияне должны будут получать с 1 ноября.
Также получать визы теперь нужно будет гражданам Беларуси, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Правительство Черногории объяснило нововведения необходимостью привести свой визовый режим в соответствии с нормами ЕС.
Визу в Черногорию не нужно будет получать гражданам РФ, у которых есть визы или право на резидентство в одной из стран Евросоюза или Шенгенской зоны, в США, Канаде, Японии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
До 1 ноября россияне, как и прежде, смогут въезжать в Черногорию без визы и находиться на ее территории до 30 дней.