Жителю Липецкой области дали 20 лет лишения свободы по делу об убийстве сотрудника военной полиции, пытавшегося задержать его сына-дезертира

Липецкий областной суд приговорил 63-летнего Алексея Зайцева к 20 годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника военной полиции, сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов к оружию, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Первые три года Зайцев будет отбывать наказание в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Суд также взыскал с него два миллиона рублей в пользу несовершеннолетнего сына погибшего.

Зайцева отправили в СИЗО в марте 2026 года — через несколько дней после стрельбы, которая произошла рядом с домом мужчины в деревне Щербинино.

«Коммерсант» пишет, что 18 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его 35-летнего сына, который после более чем года службы по контракту сбежал из военной части и находился в розыске по уголовному делу о самовольном оставлении части. Зайцев не пустил троих сотрудников в дом, «обматерив их и пригрозив им расстрелом».

На следующий день полицейские вернулись вместе с оперативниками из местного отдела УМВД. Зайцев, как утверждается, снова стал им угрожать и вступил с ними в драку. Сотрудники полиции скрутили его и попытались войти в дом. На входе их встретили мать Зайцева и его сын, который был вооружен охотничьим ружьем. Зайцев-младший потребовал от полицейских отпустить отца и уйти.

После освобождения Зайцев-старший взял ружье в свои руки и стал угрожать полицейским. Когда те пошли в сторону своей машины, Зайцев выстрелил в спину одному из них. Раненый сержант умер. Двое полицейских выбили ружье из рук Зайцева, повалив его на землю.

Алексей Зайцев признал вину, говорится в сообщении суда.

Читайте также

Российские военные, не желающие воевать, бегут с фронта в надежде получить срок за дезертирство. Они нанимают адвокатов — лишь бы добиться отправки в тюрьму Даже это не всегда помогает, пишет «Медиазона»

Читайте также

Российские военные, не желающие воевать, бегут с фронта в надежде получить срок за дезертирство. Они нанимают адвокатов — лишь бы добиться отправки в тюрьму Даже это не всегда помогает, пишет «Медиазона»