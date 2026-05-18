Многие российские военнослужащие, не желающие воевать с Украиной, дезертируют, а затем сами пишут явку с повинной, чтобы добиться уголовного преследования и лишения свободы — и таким образом не возвращаться на фронт. Как пишет «Медиазона», такие люди могут даже нанимать адвокатов, чтобы те убедили следователей возбудить уголовное дело — но даже это не всегда помогает.

В России до сих пор действует указ Владимира Путина о мобилизации, поэтому все контракты являются бессрочными, и уйти с фронта можно только в трех случаях: по достижении 65 лет, по состоянию здоровья или по приговору суда о реальном лишении свободы. Для большинства третий вариант фактически является единственным.

Как пишет «Медиазона», военное командование заинтересовано в том, чтобы как можно большее число беглецов вернулось обратно на фронт, поэтому уголовные дела на дезертиров зачастую не заводят. Во многих регионах России пойманных дезертиров просто отправляют в специальные сборные пункты, где их можно держать неограниченное время.

На сборных пунктах бежавшие военнослужащие находятся либо до приговора суда (чаще всего он условный, поэтому сразу после него военного забирают обратно в часть), либо на них оказывают давление, чтобы они добровольно согласились вернуться на фронт. Иногда, пишет «Медиазона», их насильно увозят обратно в часть. Практически во всех случаях они попадают в штурмовые отряды.

В последнее время в России появились адвокаты, которые специализируются на помощи именно в таких случаях — они помогают клиентам добиться реального срока по статье о дезертирстве или самовольном оставлении части. Но даже с помощью таких специалистов реальный срок, пишет «Медиазона», получают лишь два человека из десяти.

«На практике получается так, что командование таких военнослужащих даже при расследованном уголовном деле просто забирает на передовую и следователь приостанавливает дело в связи с участием обвиняемого в . Приостанавливаются следственные действия, и военнослужащего спокойненько увозят», — рассказал «Медиазоне» один из адвокатов.

Главным условием для успешного уголовного дела и приговора, по словам адвоката, является заинтересованность военного следователя. Как и у обычных следователей, у военных есть « », им нужна хорошая статистика раскрываемости. Поэтому адвокаты специально ищут отделы с плохой статистикой — там следователи охотно берутся за дела дезертиров и сами заинтересованы в том, чтобы доводить их до суда и до реального приговора.

Если приговора все же удается добиться, обычно он бывает суровым. Статья о дезертирстве в период мобилизации предусматривает лишение свободы от пяти до 15 лет, о самовольном оставлении части — до пяти лет. Минимальный срок, который в реальности получали военнослужащие в такой ситуации, пишет «Медиазона», — три года и 10 месяцев.

В Забайкалье прошли облавы на дезертиров. Их близких били и пытали

