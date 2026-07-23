Йеменские хуситы нанесли удар по саудовским танкерам. Трамп пообещал уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на нападения на гражданские суда

Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, объявили об ударе по танкерам в Красном море, принадлежащим Саудовской Аравии. На спутниковом снимке NASA, сообщает CNN, видно, что на борту одного из танкеров, ходящих под флагом Саудовской Аравии, начался пожар. По данным саудовских властей, экипаж судна не пострадал.

Представители хуситов заявили, что продолжат морскую блокаду Саудовской Аравии. О блокаде хуситы объявили несколько дней назад, заявив, что она станет ответом на «несправедливую и жестокую осаду» хуситов, которую Саудовская Аравия ведет уже почти 12 лет.

Президент США Дональд Трамп в среду, 22 июля, пригрозил, что американские военные будут «бомбить и уничтожать мост или электростанцию» в ответ на каждое нападение на судно в Ормузском проливе.

В Тегеране заявили, что ответят на такие бомбардировки «ударами по инфраструктуре и мостам по всему региону, включая энергетические объекты, в которых заинтересованы Соединенные Штаты». Иранский чиновник, слова которого приводит агентство Tasnim, также дал понять, что Иран продолжит удары по судам, пытающимся без разрешения Тегерана пройти через Ормузский пролив.

Мировые цены на нефть на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и остановки движения танкеров по Ормузскому проливу продолжили расти. Нефть Brent на бирже ICE в Лондоне торгуется утром 23 июля выше отметки 96 долларов за баррель.

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