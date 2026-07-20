Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Представитель йеменских хуситов заявил в телевизионном обращении, что группировка начала морскую блокаду Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

Группировка объявила, что блокада — ответ на продолжающуюся, по их словам, «несправедливую и жестокую осаду» хуситов, которую Саудовская Аравия ведет уже почти 12 лет.

На прошлой неделе хуситы нанесли ракетные удары по территории Саудовской Аравии, обвинив королевство в бомбардировке аэропорта в Йемене, находящегося под их контролем. Хуситы также обвинили Саудовскую Аравию в том, что она нарушила неофициальное перемирие, которое действовало между сторонами с 2022 года.

Саудовская Аравия возит нефть через Красное море, которое омывает берега восьми стран, в том числе Йемена. В Красном море проходит важнейший торговый путь между Азией и Европой.

Саудовская Аравия на протяжении многих лет играет ведущую роль в коалиции, которая с 2015 года помогает международно признанным властям Йемена в их борьбе против повстанцев-хуситов.

Хуситы объявили о блокаде на фоне войны США с Ираном и провалившегося соглашения о прекращении огня между странами. Тегеран поддерживает хуситов. Саудовская Аравия — один из союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Чтобы понять, что происходит на Ближнем Востоке, читайте гид «Медузы».

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