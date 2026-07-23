В Ульяновской области украинские беспилотники атаковали объект ТЭК. В Воронежской области погиб трехлетний ребенок, поврежден склад «одного из маркетплейсов»
Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.
Там произошел пожар. Никаких подробностей губернатор не привел. Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что в поселке Новоспасское атакована база сжиженного газа «НС-Ойл».
Осторожно, на видео есть мат.
В Воронежской области всю ночь беспилотники атаковали гражданские объекты, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, есть пострадавшие и «серьезные последствия».
Позже Гусев уточнил, что над Воронежем и областью сбили 36 беспилотников. В результате падения дрона в пригороде Воронежа произошел пожар в частном доме, там погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек.
По данным губернатора, в результате атаки дронов повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. О каком маркетплейсе идет речь, Гусев не сообщил. Местные жители ранее сообщали об атаке на логистический центр Wildberries.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.