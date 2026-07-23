У «военкора» Евгения Поддубного (он возглавляет список «Единой России на выборах) нашлись акции Apple, Intel и Nebius Group Аркадия Воложа

Российский «военкор» Евгений Поддубный, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму, задекларировал акции иностранных компаний — в частности, Apple Inc., Intel Corporation, The Procter & Gamble и Nebius Group, обратил внимание «Коммерсант».

В декларации у Поддубного указаны восемь акций Nebius Group (это нидерландская компания основателя «Яндекса» Аркадия Воложа), по четыре акции Apple и The Procter & Gamble, и одна акция Intel Corporation. Также в отчетности Поддубного есть паи в зарубежных фондах FinEx USA Information Technology UCITS ETF и FinEx Physically BackedFunds ICAV.

Кандидату по закону нельзя владеть иностранными активами в момент регистрации — если на это нет «объективных причин», которые от него не зависят. В случае, если кандидат не может избавиться от активов, он должен заверить избирательную комиссию, что предпринял все необходимые шаги.

В пресс-службе «Единой России» заявили, что к моменту предоставления документов на регистрацию Евгений Поддубный реализовал все действия по «отчуждению иностранных финансовых документов».

Евгений Поддубный — репортер ВГТРК и один из самых известных российских военкоров. На его телеграм-канал подписаны более полумиллиона человек. В августе 2024 года Поддубный был тяжело ранен после атаки украинского беспилотника в Курской области. В сентябре того же года Владимир Путин присвоил Поддубному звание героя России — за «мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

В июне 2026 года стало известно, что Поддубный войдет в первую пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму — наряду с главой МИД России Сергеем Лавровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По российским законам кандидаты на выборах перед своим выдвижением должны закрыть иностранные счета и перестать хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. В 2021 году иностранные акции стали поводом для снятия с выборов в Госдуму кандидата от КПРФ и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

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