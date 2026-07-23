Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с конца мая
Источник: Reuters
Стоимость нефти марки Brent в начале торгов 23 июля выросла более чем на 6% и достигла 100 долларов за баррель.
В последний раз Brent торговалась выше 100 долларов за баррель 26 мая, однако в июне цены резко снизились после того, как Вашингтон и Тегеран договорились продлить режим прекращения огня и вновь открыть Ормузский пролив.
Цена нефти выросла после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что атаковали два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Это усилило опасения по поводу перебоев с поставками.