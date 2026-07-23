The Washington Post: в администрации Трампа обсуждают военную операцию в Мали (там находятся российские наемники)

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против связанной с «Аль-Каедой» джихадистской группировки . Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, среди высокопоставленных американских чиновников пока нет единого мнения о том, следует ли наносить удары по группировке.

Представитель Белого дома отказался сообщить, планирует ли Трамп наносить удары по Мали, но добавил, что США призывают страны Северной и Западной Африки «закупать американские технику и услуги для поддержки их усилий по борьбе с террористами». В Белом доме добавили, что призывают региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо и Нигер) в войне против JNIM и «Исламского государства».

WP отмечает, что в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в последние годы военные свергли демократические правительства в результате переворотов, в значительной степени разорвали связи с Западом и обратились к России за обеспечением безопасности.

Собеседник издания в Белом доме заявил, что Москва «доказала свою неэффективность в качестве партнера по безопасности для Мали». «Мы надеемся, что другие африканские страны обратят внимание на ужасные результаты России в борьбе с терроризмом», — сказал он.

Если власти США решат провести операцию, Мали станет восьмой страной в списке государств, по которым Трамп отдал приказ нанести удары с начала своего второго срока. В их числе Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла.

Мали управляет военная хунта, которая пришла к власти в результате переворота в 2021 году. Повстанцы-туареги годами пытаются создать свое государство на севере страны. Исламисты, связанные с «Аль-Каедой» и «Исламским государством», ведут вооруженную борьбу с правительственными войсками более 10 лет.

С 2024 года в Мали действует «Африканский корпус» Минобороны РФ. Он заменил там структуры ЧВК Вагнера и воюет на стороне официальных военных властей.

В конце апреля нынешнего года министр обороны Мали Садио Камара был убит в результате нападения повстанцев и исламистов на его резиденцию.

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