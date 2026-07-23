Доходы России от нефти и газа в июле вырастут на 60% по сравнению с июлем прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Такие цифры ожидаются благодаря росту мировых цен на нефть. Существенный вклад в рост доходов также внесло резкое увеличение поступлений от налога на прибыль при добыче нефти по итогам второго квартала, отмечает Reuters.

Российский Минфин должен опубликовать свои оценки за июль 5 августа.

В 2026 году доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора прогнозируются на уровне 8,9 триллиона рублей. Общие доходы бюджета ожидаются в размере 40,3 триллиона рублей.

В 2025-м нефтегазовые доходы бюджета сократились на 24% — до 8,48 триллиона рублей. Это стало самым низким показателем с 2020 года.

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