Российский бюджет в июле получит на 60% больше нефтегазовых доходов, чем в прошлом году — благодаря росту мировых цен на нефть
Источник: Reuters
Доходы России от нефти и газа в июле вырастут на 60% по сравнению с июлем прошлого года, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.
Такие цифры ожидаются благодаря росту мировых цен на нефть. Существенный вклад в рост доходов также внесло резкое увеличение поступлений от налога на прибыль при добыче нефти по итогам второго квартала, отмечает Reuters.
Российский Минфин должен опубликовать свои оценки за июль 5 августа.
В 2026 году доходы федерального бюджета от нефтегазового сектора прогнозируются на уровне 8,9 триллиона рублей. Общие доходы бюджета ожидаются в размере 40,3 триллиона рублей.
В 2025-м нефтегазовые доходы бюджета сократились на 24% — до 8,48 триллиона рублей. Это стало самым низким показателем с 2020 года.