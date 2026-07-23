Латвия запретила импорт книг, одежды и игрушек, произведенных в России и Беларуси

Латвия запретила импортировать в страну целый ряд товаров, произведенных в России и Беларуси. Сейм (парламент) страны принял соответствующие поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины в окончательном чтении 23 июля, пишет Delfi.

Полный список товаров, которые попадут под ограничения, должно утвердить правительство. Однако известно, что в него могут войти книги и периодика на русском языке, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь.

Запрет будет действовать не только на прямой импорт, но и на поставку товаров из третьих стран. При этом транзит продукции, произведенной в России и Беларуси, через территорию Латвии в другие страны ЕС по-прежнему разрешен.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что Россия использует книги и периодические издания в пропагандистских целях. В правительстве признают, что новый запрет может привести к росту цен в отдельных отраслях, но отмечают, что все товары можно заменить продукцией из других стран.

С 2022 года импорт Латвии из России и Беларуси сократился на 91%, говорится в аннотации к законопроекту. В 2025 году он составлял 193 миллиона евро — меньше одного процента от общего товарного импорта страны. На долю продукции, которую планируется запретить, приходилось около 12,5 миллиона евро.

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