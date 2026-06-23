«Сейчас мы не опасаемся полномасштабного вторжения» Латвия заявила, что готовится к ракетным ударам России, но угрозы большой войны пока не видит

Латвийские пограничники у заграждений, построенных на границе с Россией и Беларусью. 19 августа 2025 года Alexander Welscher / dpa / Scanpix / LETA

Разведка Латвии предупредила, что Россия готовит провокации против стран Балтии и Польши, чтобы оказать давление на НАТО и вынудить блок отказаться от поддержки Украины.

«Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши — не конвенциональную войну, поскольку Россия сейчас к этому не готова, а гибридные атаки, такие как удары ракет и дронов или другие действия, призванные послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас самих будут проблемы», — заявили представители разведки в комментарии Fox News 22 июня.

Наибольшую озабоченность у разведки вызывает то, что президент России Владимир Путин получает искаженные оценки от российских структур, и это «может привести к опрометчивым и бессмысленным решениям».

Латвийское Бюро по защите Конституции ранее выпустило доклад (.pdf), в котором говорится, что Россия собирается подать иск к странам Балтии в Международный суд ООН. Она намерена обвинить их в дискриминации россиян и русскоязычного населения. Разведка Латвии считает, что с помощью этой юридической кампании Москва пытается сформировать нарратив, который она впоследствии сможет использовать, чтобы оправдать свои действия против стран Балтии.

В бюро отметили, что президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, который дает ему право использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом. Совет Федерации уже предоставлял президенту такое право — непосредственно перед полномасштабным вторжением войск РФ в Украину.

об этом законе

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В разведке считают, что сейчас Латвии не угрожает война. «Сейчас мы не опасаемся полномасштабного вторжения. Даже если бы война в Украине закончилась сегодня, России потребовалось бы от трех до пяти лет, чтобы восстановить достаточный военный потенциал. Что нас беспокоит сейчас, так это провокации — беспилотники, ракеты и другие гибридные атаки», — добавили в разведке.

Власти России не ответили на запрос журналистов Fox News.

Власти Польши ранее заявили, что Россия уже ведет гибридную войну против восточного фланга НАТО. Она совершает убийства, запускает дроны, проводит кибератаки, организует нападения на критически важную инфраструктуру, а также использует против стран НАТО нелегальных мигрантов.