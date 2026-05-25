Путин разрешил себе использовать армию для защиты россиян за рубежом
Владимир Путин подписал закон, который дает президенту право использовать Вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов связывал необходимость закона с делом археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше (в конце апреля его освободили).
Юристы, опрошенные «Коммерсантом», предполагали, что речь может идти о «законодательном оформлении» конвоирования или охраны судов «теневого флота», внесенных в санкционные списки (корабли ВМФ России сопровождают их и сейчас).
The Bell сравнивал российский закон с американским законом «О защите американских военнослужащих», который призван защитить американских военных и чиновников от действий Международного уголовного суда. Этот суд ранее выдал ордер на арест Путина.
Владимир Путин в феврале 2022 года, прямо перед полномасшитабным вторжением ВС РФ в Украину, получил право использовать вооруженные силы России за рубежом. Такое решение тогда принял Совет Федерации.