Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов участников боевых действий и жен ветеранов войны с инвалидностью
Депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем, заключительном чтениях закон о включении вспомогательных репродуктивных технологий в программу бесплатной медицинской помощи для вдов участников боевых действий и жен ветеранов войны с инвалидностью.
Соответствующие поправки, пишет ТАСС, вносятся в закон «О ветеранах». Депутаты приняли их единогласно.
Бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), после вступления закона в силу смогут жены участников и инвалидов боевых действий, а также вдовы участников войны, не вступившие в повторный брак (в течение пяти лет с момента гибели военнослужащего).
Исключение сделано для суррогатного материнства. Бесплатно будет проводиться только процедура ЭКО, а забор и криоконсервация биологического материала будет осуществляться за собственный счет.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось:
Мужчины уходят защищать родину часто совсем юными, многие еще не успели стать отцами. Во время короткого отпуска это не всегда становится возможным. А тем более в случае гибели супруга — жены лишаются возможности стать матерями и родить детей от своих возлюбленных.
Из-за этого, указывалось в пояснительной записке, ухудшается «и без того сложная демографическая ситуация» в России, а «услуги ЭКО являются платными и дорогостоящими».